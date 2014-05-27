رئيس الإسماعيلي: متكفل بحل أزمة أنطوى .. والباقي ' مش عارف '

أكد محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى إنه متكفل بتوفير قيمة إنتقال جون أنطوى المهاجم الغانى لكن باقى الأزمات والمستحقات لابد من تدخل أفراد وجهات أخرى للمساعده.

ويحتاج الإسماعيلى لأكثر من ثلاثة ملايين جنية قى الوقت الحالى من أجل توفير إلتزامات لعدد من الجهات والأفراد طبقا لقرارات المحكمه الرياضية الدولية حيث أقرت بأحقية نادى دريمز الغاني لـ150 ألف دولار مقابل إنتقال جون أنطوى و80 ألف دولار لوكيل لاعب الفريق السابق جون أويرى و65 ألف دولار للحارس الأردني عامر شفيع بخلاف عدد من القضايا للاعبين سابقين مثل البرنس أركو وجودوين.

وتابع رئيس الإسماعيلي "لو استطعت توفير مستحقات نادى دريمزل إنها حدثت فى الفتره التى توليت فيها مسئولية رئاسة النادي لكن باقى المستحقات لابد من تضامن رجال أعمال فى المساهمه بتوفير تلك المستحقات وهى أزمات متراكمة من سنوات مضت".

ومن المنتظر دخول تلك القضايا الخلافيه إلى لجنة الإنضباط فى الإتحاد الدولى لكرة القدم مما يعنى فرض المزيد من العقوبات على النادى الإسماعيلي لعدم السداد فى الموعد الذى حددته المحكمه الرياضية.