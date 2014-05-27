تيم حسن يردّ على منتقدي "الأخوة"

أبدى الفنّان السّوري تيم حسن تقبّله لكلّ الآراء التي انتقدت مسلسله، الذي يُعرض حالياً، "الأخوة"، في الوقت الذي دافع فيه عن العمل، لا سيّما أنّ المتابعين اتّهموا المسلسل بتشويه القيم العربيّة وتخريب عقول الجّيل الشاب.

وكتب حسن على صفحته الخاصّة في موقع "فيس بوك": "هناك حالة مشاهدة واضحة من قبل الجّمهور لمسلسل "الأخوة"، وهذا يسعدني، ويسعدني أكثر آراء القبول والانسجام مع المسلسل. وهناك بعض الآراء المخالفة، أحترمها وأشكر أصحابها، وأعتقد أنّ حالة النّقد صحيّة مع هكذا نوع من الأعمال".

وأضاف النّجم السّوري: "البعض القليل يتحدّث عن فكرة تخريب العقول والقيم.. ولكن نحن كممثّلين لا نرضى بذلك؛ هذا أوّلاً. أمّا ثانياً، فهذا الكلام غير مقنع مع وجود فضائيّات وإنترنت يملأ الدنيا".

وتابع حسن: "هدفنا من هذا المسلسل هو التّسلية والمتعة معاً، مع طرح بعض العِبر بدون تنظير وإدّعاء. وأنا أتفهّم الرّأي الذي يقول: هذا ليس وقت عرض هكذا نوع من الأعمال، لكن بالنسبة لي هو أفضل من المسلسلات التّي تتناول الوضع الرّاهن والدم والتحزّبات والتّفرقة".

يُشار إلى أنّ مسلسل "الأخوة" من بطولة تيم حسن، باسل خياط، نادين الرّاسي، قيس الشّيخ نجيب، أحمد فهمي، محمود نصر وأمل بوشوشة..

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