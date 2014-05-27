جديد الفنان حاتم العراقي قريباً في الأسواق

يستعد النّجم العراقي حاتم العراقي لطرح ألبومه الجديد للعام 2014 في الأسواق، الذي هو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات للألبومات الغنائية.

ولقد بذل العراقي في هذا الألبوم جهداً كبيراً من حيث الإعداد فقد استغرق تجهيزه قرابة العام الكامل حتّى وصل إلى توليفة وتركيبة جيدة يتمنى أنّ تنال رضا جمهوره .

ويضم هذا الألبوم 18 عملاً غنائياً مميزاً يؤطرها النجم العراقي بموالاته الشّهيرة التّي عرف بإتقانه الشديد عند أداءها.

أما عن كلمات الأغاني وألحانها فتعاون النّجم حاتم العراقي في إعدادها مع نخبة من الكتّاب والشّعراء والملحنين المعروفين في الساحة الغنائية الخليجية والعربية.

والأعمال هي كما يلي : "يرجعون" كلمات حازم جابر والحان عمار العاني، وأغنية "طيبة" كلمات حامد الغرباوي وألحان عمار العاني، وأغنية "زيادة" كلمات حامد الغرباوي والحان أحمد حداد، وأغنية "هو حياتي" كلمات حازم جابر وألحان عمار العاني، وأغنية "أنسى هواك" كلمات ضياء الميالي وألحان علي بدر، وأغنية "خلوه" كلمات حازم جابر وألحان بشار السرحاني، وأغنية "الغالي" كلمات حامد الغرباوي وألحان عمار العاني، وأغنية "يبنيه" كلمات ضياء الميالي وألحان علي بدر، وأغنية "جننهم" كلمات فراس الحبيب وألحان الفنان حاتم العراقي نفسه .

أغنية "أعيش وياه" كلمات حامد الغرباوي وألحان حسن فالح، وأغنية "شلون أيام" كلمات جبار رشيد وألحان عمار العاني، وأغنية "هل حلو" كلمات كاظم السعدي وألحان غيث محمد، وأغنية "يا حبيبي خلهم" كلمات أحمد بن ظاهر المهيري وألحان علي سرحان. وأغنية "يغزالي" كلمات مصعب العنزي وألحان مراد الكزناوي. وأغنية "رجع يبكي" كلمات حامد الغرباوي وألحان عمار العاني، وأغنية "أوقعه" كلمات حسين الشريفي وألحان ضياء الدين. وأخيراً يختتم الفنّان حاتم العراقي بمواليين عراقيين بصوته الشجي المعروف "موال سبع أيام" الذي هو من كلمات الشّاعر المعروف كريم العراقي والشّاعر حسين الركابي و"موال طال البعد" وكلاهما من ألحان وآداء الفنان حاتم العراقي.

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