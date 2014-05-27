"عمليات القضاة": تلقينا 64 شكوى فى اليوم الأول للتصويت بالانتخابات

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن غرفة عمليات النادى تلقت خلال التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2014، عدد 64 شكوى من القضاة المشرفين على الانتخابات ومن المواطنين.

وأضاف "فتحى" فى تصريحات صحفية، أن الشكاوى تدور حول تأخر بعض اللجان فى بدء التصويت، وما أثير من شائعات حول توجيه بعض القضاة للناخبين واستبدالهم بغيرهم، وهذه الشكاوى لم يتم التثبت من صحة معظمها، وتم التحقيق فيها من قبل اللجان العامة وهى قليلة جدا، كما وردت شكاوى للغرفة من شدة الازدحام أمام اللجان خاصة فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت بعد انخفاض درجة الحرارة.

وتابع: "نهيب بالشعب المصرى النزول والمشاركة للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية وعدم التقاعس، وأن يبادر بأداء هذا الواجب الوطنى، خاصة أن هذا يوم فارق فى تاريخ مصر".