رئيس لجنة فرعية بطور سيناء يمنع المنقبات ويطرد مندوبى “السيسى”

تقدم عدد من المراقبين والصحفيين والمنقبات بشكاوى ضد رئيس اللجنة الفرعية الرابعة بمدرسة الفندقية بطور سيناء للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية مراقبين ،تفيد بأن رئيس اللجنة قام بطرد مندوبى المرشح “عبد الفتاح السيسى” ومنع مراقبين من مباشرة عملهم داخل اللجنة.

وقال على خلاف وكيل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى إنه :”تقدم بشكوى ضد رئيس اللجنة لقيامة بطرد مندوبى المرشح”.

وشكى محمد ممدوح مراقب محلى للعملية الانتخابية من منع رئيس اللجنة للمراقبين.

وأضاف عدد من الصحفيين أنه منعهم من التصوير باللجنة مطلقاً.

من جانبه أكد اللواء عادل كساب مدير غرفة العمليات والمتحدث الرسمى للمحافظة أنه تلقى شكاوى من محمد حسين وكيل حزب “النور” من التضيق من قبل رئيس اللجنة على المنقبات ،وكذلك عدد من المراقبين و مندوبى المرشحين والصحفيين ،مشيراً إلى أنه تم رفع مذكرة للجنة العليا للانتخابات للتحقيق.