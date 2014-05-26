القوات السودانية تعلن مقتل 6 من قادة المتمردين في جنوب كردفان

أعلنت قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني عن مقتل 6 قادة ميدانيين لمتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال أبرزهم عبود أندراوس قائد منطقة أم سردبة خلال معارك منطقة دلدكو، الواقعة شرقي مدينة كادقلي حاضرة جنوب كردفان.

وقالت القوات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، إن «أندراوس» توفي متأثراً بجراح أصيب بها خلال معارك اليومين الماضيين، وأكدت أنه قتل إلى جانب 5 قادة آخرين هم داؤود حرابة وجمعة شايا وجمعه سليمان والدقل شميله وموري حامد، بحسب شبكة «الشروق» السودانية.

وأضافت أن «القوات المسلحة والدعم السريع سيطرت الآن على الأوضاع في دلدكو التي تبعد مسافة 17 كيلومتراً شرقي كادقلي بعد هجوم من المتمردين».

وتابعت: «معركة السيطرة على المنطقة استمرت لأربع ساعات وانتهت بدحر فلول المرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات».

وأكدت الاستيلاء على أسلحة من بينها دبابة «تي 55» إلى جانب عدد من المركبات والآليات وكمية كبيرة من الأسلحة الصغيرة كما تم تدمير دبابة أخرى وعدد من المركبات والآليات.