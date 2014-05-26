مسلحون يقتلون صحفيا ليبيا بارزا معروف بانتقاد الإسلاميين في بنغازي

قال مسؤولون أمنيون إن مسلحين قتلوا بالرصاص صحفيا ليبيا بارزا دأب على انتقاد الإسلاميين في مدينة بنغازي بشرق البلاد، الإثنين.

وقال مصدر طبي إن مفتاح بوزيد، رئيس تحرير صحيفة «برنيق» إحدى أهم الصحف في بنغازي قتل متأثرا بأعيرة نارية أصيب بها في الرأس والبطن والأيدي بينما كان يقود سيارته في الصباح. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى المسلحة منذ أن أدت انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي إلى ظهور مجموعة كبيرة من الميليشيات المتمردة منها متشددون إسلاميون وكثيرا ما تمثل تحديا لشرعية الدولة.

وكان «بوزيد» تحدث في وقت متأخر من الإثنين لقناة الأحرار الليبية خلال نقاش عن الوضع السياسي وتعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة.