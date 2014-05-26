تفريق مسيرة للإخوان تحث المواطنين على عدم التصويت في الانتخابات

فرقت أجهزة الأمن بالقليوبية مسيرة للعشرات من أعضاء جماعة الإخوان بمنطقة أبو زعبل مركز الخانكة تحث المواطنين على عدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وتبين لأجهزة الأمن أن المسيرة تضم نحو 75 شخصًا من أعضاء جماعة الإخوان بالقليوبية.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.