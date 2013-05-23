حقن السكر لتخفيف آلام التهاب المفاصل

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى تطوير حقن محلول سكرى لتخفيف حدة آلام الركبة الناجمة عن الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

وأكد العلماء أن الحقن الطبية الجديدة تعد العلاج الآمن والملائم للأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل وهشاشة العظام، والتى تجعلهم أسرى آلام مزمنة وحادة خاصة بين المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.

وتعد هشاشة العظام أحد أهم الأشكال الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل والتى تؤثر على أكثر من 27 مليون أمريكى، وفقا لأحدث التقارير والإحصاءات الصادرة عن "مؤسسة التهاب المفاصل".

كان العلماء قد قاموا بدراسة نحو 90 شخصا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات تم حقن المجموعة الأولى بحقن السكر فى الوقت الذى تم حقن المجموعة الثانية بمحلول ملحى والمجموعة الثالثة تم إدراجهم فى برنامج رياضى علاجى، وأشارت المتابعة إلى أن المرضى الذين تم حقنهم بواسطة حقن السكر استطاعوا التخلص من نسبة 23 % من آلام المفاصل، مقابل 4 % للمرضى الذين تناولوا حقن بمحلول ملحى أو ممارسة الرياضة بصورة منتظمة.

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