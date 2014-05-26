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تزايد الإقبال بالعياط قبل غلق اللجان

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تزايد الإقبال بالعياط قبل غلق اللجان تزايد الإقبال بالعياط قبل غلق اللجان

تزايد أعداد الناخبين مساء اليوم الاثنين، فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية فى مركز العياط محافظة الجيزة، بعد أن تضاءلت الأعداد وقت الظهيرة، بسبب حرارة الجو لتعود طوابير الناخبين مرة أخرى إلى اللجان الانتخابية.

وشهدت مدرسة بمها الابتدائية حشدا كبيرا من أعضاء حزب النور الذين قاموا بحشد الناخبين مستخدمين أتوبيسات خاصة بهم لنقل الناخبين من وإلى اللجان الانتخابية.

كما شهدت مدرسة صلاح سالم الابتدائية والمنارة والمعهد الدينى تزايد فى أعداد الناخبين بشكل ملحوظ، مما اضطر رجال القوات لتنظيم الطوابير لتسهيل عملية التصويت أمام الناخبين.

من ناحية أخرى، شهدت جميع اللجان بمركز العياط تأمينا أمنيا مكثفا من قبل رجال الشرطة والعمليات الخاصة عقب تداول أنباء عن أن عناصر الجماعة الإرهابية سيخرجون بعد صلاة العشاء فى مسيرات لتعطيل لعملية الانتخابية، حيث قام رجال الشرطة بفرض أكمنة أمنية تحسبا لوقوع أعمال شغب.
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