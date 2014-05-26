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تزايد أعداد الناخبين بالأقصر مع قرب انتهاء موعد التصويت

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تزايد أعداد الناخبين بالأقصر مع قرب انتهاء موعد التصويت تزايد أعداد الناخبين بالأقصر مع قرب انتهاء موعد التصويت

إحدى لجان التصويت بالأقصر

تزايد أعداد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر مع قرب انتهاء موعد التصويت وتحسن درجات الحرارة .

وكانت أعداد الناخبين قد تراجعت خلال ساعات الظهيرة بمحافظة الأقصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، وعاودت التزايد مرة أخرى بعد تحسن درجات الحرارة .
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وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.

 

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