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الإتحاد الدولى للمصريين في الخارج يطالب بمد ساعات التصويت اليوم وغدا

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الإتحاد الدولى للمصريين في الخارج يطالب بمد ساعات التصويت اليوم وغدا الإتحاد الدولى للمصريين في الخارج يطالب بمد ساعات التصويت اليوم وغدا

الإتحاد الأوربى

أصدر الإتحاد الدولى للمصريين فى الخارج برئاسة الدكتور محمد الجمل، بيانًا عاجلاً منذ قليل جاء فيه: يتابع الإتحاد الدولى للمصريين فى الخارج سير الانتخابات الرئاسية فى باهتمام شديد وعلى مدار الساعة ومن الواضح ان المصريين يقبلون على اللجان الانتخابية بحماس، وإقبال عظيم، وقد ظهر حرص المصريين جليًا على المشاركة من خلال الطوابير الطويلة أمام اللجان فى جميع أنحاء البلاد.

ويتقدم الإتحاد بخالص التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم على هذه المشاركة الكبيرة التى أكدت حرصه على استكمال خارطة الطريق وبناء مصر الحديثة، كما قدم الإتحاد تحية خاصة إلى المرأة المصرية التى قدمت نموذجا يستحق الإحترام.

ومن منطلق حرص الإتحاد الدولى للمصريين فى الخارج على إتاحة الفرصة لكل مواطن مصرى للمشاركة فى العملية الانتخابية التى تعتبر هامه وفارقة فى تاريخ مصر، فإن الإتحاد يطالب اللجنة العليا للانتخابات بأن تمد ساعات التصويت اليوم، وغدًا إلى منتصف الليل، بدلا من التاسعة مساء.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

 

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