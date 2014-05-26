رئيس وزراء الهند الجديد: نكرس أنفسنا لاستكمال مسيرة التنمية في البلاد

أدى ناريندرا مودي، اليمين الدستورية اليوم لتولي منصب رئيس الوزراء الخامس عشر للهند، وذلك في احتفالية أقيمت بالساحة المهيبة لقصر الرئاسة (راشتراباتي بهافان) في نيودلهي.

وتمت مراسم تأدية اليمين في احتفالية رسمية حضرها 8 من قادة دول منطقة جنوب آسيا، بالإضافة إلى لفيف من كبار السياسيين والفنانين والمفكرين وعدد آخر من المدعوين.

ونقل بيان وزعته سفارة الهند في القاهرة اليوم الاثنين عن مودي قوله “إننا إذ نكرس أنفسنا لاستكمال مسيرة التنمية في الهند والوصول بها إلى آفاق جديدة، فإننا نحتاج إلى دعمكم ودعائكم ومشاركتكم الفاعلة.. معاً، سوف نصنع مستقبلاً مجيداً للهند ..دعونا نحلم معاً بأن تصبح الهند دولة قوية متقدمة تتسع لكافة الأطياف وتنخرط بفعالية مع المجتمع الدولي في العمل من أجل تعزيز قضايا السلام والتنمية في العالم.”

وفي خطوة تهدف إلى تحفيز الإدارة الجديدة، أوضح رئيس الوزراء مودي إلى أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات لتقليص الحكومة من أجل تحقيق مبدأ “حوكمة أفضل بحكومة أقل” الذي ينادي به، حيث سيتم دمج الوزارات المتقاربة تحت إدارة وزير واحد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسراع بوتيرة العمل والتنسيق بشكل أفضل بين الجهات.

جدير بالذكر أن كل من الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، ورئيس جزر المالديف عبد الله يمين، والرئيس السيرلانكي ماهيندا راجاباكشا، ورئيس وزراء بوتان تشيرنج توبجاي، ورئيس وزراء موريشيوس نافينتشاندرا رامجولام، ورئيس وزراء نيبال سوشيل كوارالا، ورئيس وزراء باكستان نواز شريف، ورئيسة برلمان بنجلاديش شيرين تشودري قد شاركوا في احتفالية تأدية اليمن الدستورية .

وتعد المبادرة بدعوة قادة دول منطقة جنوب آسيا دليلاً على رغبة الحكومة الجديدة في إقامة علاقات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف وتعزيز السلام والوئام في المنطقة.