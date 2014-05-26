تحيى فرق بلاك تيما وكايروكى الحفل المقام يوم الخميس29مايو بملعب الهوكى بأستاد القاهرة،ويبدأ الخول فى السادسة مسائا.
> وتفتتح فرقة بلاك تيما الحفل فى السابعه مسائا ،وتقدم لمدة الساعة ونصف مجموعه من أشهر أغانيها،ومنها “بحار”،”فى بلاد الآى حاجه”،”زحمة،”لوبقيت رئيس جمهورية”،وغيرها.
> وفى الثامنة ونصف تصعد فرقة كايروكى للمسرح لتقدم أحدث أغانيها “أنتو جيل.وأحنا جيل”،وتعقبها بأغانى “السكة شمال”،”ناس بترقص وناس بتموت”،”أنا الشعب”،”مصراوى”وغيرها.
الخميس المقبل ..بلاك تيما وكايروكي يحيون حفلا باستاد القاهرة
تحيى فرق بلاك تيما وكايروكى الحفل المقام يوم الخميس29مايو بملعب الهوكى بأستاد القاهرة،ويبدأ الخول فى السادسة مسائا.