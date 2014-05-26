الخميس المقبل ..بلاك تيما وكايروكي يحيون حفلا باستاد القاهرة

تحيى فرق بلاك تيما وكايروكى الحفل المقام يوم الخميس29مايو بملعب الهوكى بأستاد القاهرة،ويبدأ الخول فى السادسة مسائا.

> وتفتتح فرقة بلاك تيما الحفل فى السابعه مسائا ،وتقدم لمدة الساعة ونصف مجموعه من أشهر أغانيها،ومنها “بحار”،”فى بلاد الآى حاجه”،”زحمة،”لوبقيت رئيس جمهورية”،وغيرها.

> وفى الثامنة ونصف تصعد فرقة كايروكى للمسرح لتقدم أحدث أغانيها “أنتو جيل.وأحنا جيل”،وتعقبها بأغانى “السكة شمال”،”ناس بترقص وناس بتموت”،”أنا الشعب”،”مصراوى”وغيرها.