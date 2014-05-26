استبدال رئيس لجنة بالبحيرة لشعوره بالإرهاق

قرر المستشار مصطفى معجوز رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحيرة تغيير المستشار محمد المنشاوى رئيس لجنة 15 بمدرسة السعرانية بكفر الدوار بسبب شعوره بالإرهاق، بالمستشار محمد فيصل.

وكانت اللجنة قد شهدت تأخيرًا فى الصباح لمدة ساعتين، كما شهدت شكاوى من المواطنين بسبب تعطيل عملية التصويت.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.