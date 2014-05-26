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طرد أمين شرطة من لجنه بالمنيا لتوزيعه ملصقات وصور السيسي

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طرد أمين شرطة من لجنه بالمنيا لتوزيعه ملصقات وصور السيسي طرد أمين شرطة من لجنه بالمنيا لتوزيعه ملصقات وصور السيسي

ارشيفية

طرد رئيس لجنة بالمنيا، أمين شرطة يرتدي زي مدني خارج اللجنة، بسبب حمله صور المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح .

وكان رئيس اللجنة رقم 2 بمدرسة خالد بن الوليد بمركز سمالوط بالمنيا، طرد أمين شرطة يدعى “محمد على” يرتدى زى مدني، بسبب حملة ملصقات لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي، ويوزعها على الناخبين داخل مقر الإقتراع.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

 

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