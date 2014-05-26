قومي حقوق الإنسان: 53 شكوى من انتهاكات في العملية الانتخابية‎

قال المركز القومي لحقوق الإنسان، إن غرفة عملياته تلقت، حتى الآن، 53 شكوى، خاصة بخروق للعملية الانتخابية، ورصدت إقبالا متزايدا للناخبين عن ساعات الصباح الأولى، مع إقبال لافت للانتباه في لجان النساء ليسجلوا مشاركة ملحوظة عن الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وأوضح المجلس القومي، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن المرتبة الأولى من الشكاوى التى وردت للغرفة تتعلق بتأخير فتح بعض اللجان الفرعية فى عدد من المحافظات.

وأضاف المجلس أن المرتبة الثانية للشكاوى متعلقة بالتجاوزات والقصور فى بعض الأمور الإدارية مثل عدم وجود حبر فسفورى فى اللجنة 39 و 42 بمدرسة الزهور الابتدائية بحى فيصل بمحافظة الجيزة.

ولفت إلى أن إحدى الشكاوى تتعلق بمنع أحد المتابعين من دخول اللجان بمحافظة الإسماعيلية باللجنة الفرعية رقم 16 بمدرسة الزهور الثانوية بنات.

وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقريره، إلى منع أحد مندوبي المرشح حمدين صباحي من دخول اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد محمد محمود بقرية كفر منصور بمركز طوخ محافظة القليوبية رغم وجود توكيل من المرشح، وتم التحفظ على المندوب من قبل قوات الأمن، وبإبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية تم إخلاء سبيله ولم يتم تمكينه من التواجد داخل اللجنة.

وأوفد المجلس القومي سبع بعثات ميدانية من أعضائه وباحثيه، بواقع ثلاث بعثات في محافظة القاهرة وبعثتين فى محافظة الجيزة وبعثة لمحافظة الاسكندرية وبعثة لمحافظة السويس للوقوف على سير العملية الانتخابية.

وقال المجلس إن المتابعين رصدوا وجود توجيه للناخبين فى لجنة مدرسة الزيتون الابتدائية باللجنة الفرعية رقم 45 بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف من قبل مندوبي المرشح عبدالفتاح السيسي وعدم منع رئيس اللجنة لهم.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.