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وزارة العمل تنظم جلسة عصف ذهني ضمن مختبر الإبداع الحكومي

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وزارة العمل تنظم جلسة عصف ذهني ضمن مختبر الإبداع الحكومي وزارة العمل تنظم جلسة عصف ذهني ضمن مختبر الإبداع الحكومي

عقد مكتب وزارة العمل في دبي جلسة عصف ذهني ضمن مختبر الإبداع الحكومي بمشاركة نحو 30 مسؤولا للعلاقات الحكومية "المندوبين" من المسجلين لدى الوزارة وذلك في إطار تحقيق أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية.

وقال خميس بن عابد المهيري مدير مكتب عمل دبي بالإنابة إن جلسة العصف الذهني تضمنت تدوين مقترحات المشاركين من مسؤولي العلاقات الحكومية وآرائهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى جانب النقاش والتحاور حول الملاحظات التي تم تدوينها بهدف الوقوف على أفضل الممارسات لتقديم الخدمة بما يحقق رضا المتعاملين.

وأشار إلى أن الجلسة تضمنت استعراض خدمات استخراج تصاريح وبطاقات العمل وبطاقات مسؤولي العلاقات الحكومية "المندوبين" بالإضافة الى مناقشة كل ما يتعلق بوكالات التوظيف الخاصة وآليات تقديم الخدمات في صالة الخدمة.

وأكد المهيري أنه سيتم عرض جميع المقترحات والملاحظات التي تم تدوينها خلال جلسة العصف الذهني على الإدارات المختصة لأخذها في الاعتبار بالشكل الذي يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

من جهة أخرى نظم مكتب وزارة العمل في دبي بالتعاون مع مركز أمير الطبي يوما طبيا تحت شعار "صحة العمال تهمنا" تم خلاله إجراء الفحوصات الطبية المجانية للمتعاملين في صالات الوزارة وذلك في إطار ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وشملت الفحوصات الطبية فحص نسبة السكر بالدم وفحص الكولسترول وفحص مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم واختبار وظائف الرئة وتقييم حالة المعدة والأمعاء لتقييم حالة الأذن والأنف والحنجرة بالإضافة إلى التقييم المتخصص للمسالك البولية وفحص الأسنان.
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