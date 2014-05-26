محمد بن زايد يستقبل الفائز بـ "شاعر المليون" وأعضاء لجنة التحكيم

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس سموه بقصر البحر الشاعر الإماراتي سيف سالم المنصوري الفائز ببيرق الشعر ولقب "شاعر المليون" للموسم السادس من مسابقة الشعر 2013 – 2014 وأعضاء لجنة التحكيم للمسابقة وهم سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن يرافقهم سعادة محمد خلف المزروعي مستشار الثقافة والتراث في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية المنظمة للمسابقة.

وهنأ سموه الشاعر سيف سالم المنصوري الفائز بلقب مسابقة شاعر المليون التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ..كما هنأ بقية الشعراء الفائزين في المسابقة مثنيا على جهودهم وأدائهم وعطائهم في الشعر والثقافة والأدب وتنافسهم الشريف في الفوز بالمراكز المتقدمة.

وقال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "ان كل الشعراء فائزون في هذه المسابقة بفضل مشاركتهم وأعمالهم الإبداعية التي تركت أثرا مهما على الساحة الشعرية وان خسارة مركز على حساب مركز لا يقلل مطلقا من شأن صاحبه ومن قدراته الشعرية والأدبية".

وتمنى سموه التوفيق والنجاح للشعراء في تطوير هذه القدرات والإبداعات وتحقيق أمنياتهم في المستقبل ..معربا سموه عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة التحكيم للمسابقة وعلى جهودهم في تطوير المسابقة الى الأفضل بحيث أصبحت هذه المسابقة من العلامات البارزة في الساحة الشعرية.

من جانبه اعرب الشاعر سيف سالم المنصوري عن تقديره وشكره لسمو ولي عهد أبوظبي على دعمه المستمر للمسابقة وتشجيعه على المنافسة وابتكار أدوات جديدة ومتميزة في الحفاظ على تقاليد عربية أصيلة في الإبداع والتنافس.

وألقى الشاعر المنصوري قصيدة عبر فيها عن فخره واعتزازه بالانتماء للوطن الغالي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وحكمته في القيادة وما يحظى به من حب ووفاء في قلوب شعبه.

حضر الاستقبال .. سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

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