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برشلونة يضم أصغر دولي كرواتي حتى عام 2019

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برشلونة يضم أصغر دولي كرواتي حتى عام 2019 برشلونة يضم أصغر دولي كرواتي حتى عام 2019

(إفي): وقع اللاعب الكرواتي الشاب، آلين هاليلوفيتش، اليوم عقده الجديد مع نادي برشلونة الإسباني لمدة خمسة مواسم، رغم أنه سيلعب مبدئيا ضمن صفوف الفريق الرديف.

كان برشلونة قد توصل لاتفاق مع نادي دينامو زغرب الكرواتي في 27 مارس لضم هاليلوفيتش (17 عاما) مقابل 2.2 مليون يورو، ستزيد عقب صعوده لصفوف الفريق الأول.

وخاض لاعب الوسط الكرواتي إجمالي 26 مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم مع دينامو، منها 14 ضمن التشكيل الأساسي، وسجل خمسة أهداف، ليتوج معه بلقب الدوري.

وصرح اللاعب لوسائل الاعلام المحلية عقب التوقيع "أنا سعيد للغاية لإعطائي فرصة اللعب ضمن صفوف أعظم نادي في العالم. انتمائي منذ صغري كان لبرشلونة وأعرف لاعبيه جيدا".

اللاعب يعد أصغر لاعب يخوض مباراة دولية بقميص منتخب كرواتيا.

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