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رسميا .. رودرجرز مع ليفربول حتى 2018

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رسميا .. رودرجرز مع ليفربول حتى 2018 رسميا .. رودرجرز مع ليفربول حتى 2018

(إفي): وقع المدرب الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز اليوم على عقد جديد مع ليفربول الإنجليزي يتضمن تحسين راتبه وربطه بالنادي لـ"أمد طويل"، وفقا لما قاله الـ"ريدز" في بيان على موقعهم الالكتروني.

وبدأ رودرجرز في قيادة ليفربول في 2012 عقب اقالة كيني دالجليش وكان يتبقى له عام في تعاقده إلا أن النتائج الطيبة الذي حققها هذا الموسم باحتلال وصافة الـ"بريميير ليج" دفعت الادارة لتمديده.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد الجديد ولكن وسائل اعلام محلية قالت إنه سيستمر حتى 2018.

وكان ليفربول يسعى بداية الموسم المنصرم لانهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى إلا أن رودجرز وتألق المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز جعل الفريق ينافس على اللقب حتى الرمق الأخير من البطولة.

وقال رودرجز في تصريحات لموقع النادي "أشعر بفخر كبير نتيجة لاستمراري هنا، أنا سعيد لأنني نجحت في بناء فريق على الأسس التي وضعناها في العامين الأخيرين".

ووجه المدرب الشكر للاعبيه وادارة وملاك النادي على الإيمان بـ"الرؤية" التي يتبعها في شكل كرة القدم التي يقدمها الـ"ريدز".

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