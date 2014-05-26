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تزايد الإقبال على لجان مدينة العريش

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تزايد الإقبال على لجان مدينة العريش تزايد الإقبال على لجان مدينة العريش

ارشيفية

تزايد إقبال الناخبين، على صناديق الإقتراع فى لجان مدينة العريش وسط اجراءات أمنيه شديدة، وشهدت عدد من لجان المدينة طوابير للناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وشهدت عدد من لجان المدينة، مضايقات على الصحفيين، وقامت الأجهزة الأمنية بمسح الصور التى التقطها الصحفيين للناخبين رغم أنهم يحملون تصاريح اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما اثار تضمر الصحفيين الذين فضلوا عدم تغطية العديد من اللجان تخوفًا من الرد الأمنى.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

 

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