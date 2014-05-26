أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الحجر الصحي يوزع كتيبات للوقاية من “الكورونا”

Google+ Print
الحجر الصحي يوزع كتيبات للوقاية من “الكورونا” الحجر الصحي يوزع كتيبات للوقاية من “الكورونا”

فيروس كورونا

قام الحجر الصحي بمطار القاهرة بتوزيع مطبوعات وكتيبات ونشرات على المسافرين والقادمين والموظفين بالمطار للتعريف بفيروس الكورونا للتوعية بكيفية طرق الوقاية منه فيروس وتجنب الإصابة .

وقال الدكتور عماد الهاشمي مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة إن الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة قاما بتوزيع كتيبات ونشرات وبوسترات عن فيروس كورونا تتضمن التعريف به وكيفية الأصابع بالفيروس وطرق العدوى والوقاية من المرض، مشير الى انه تم توزيع المطبوعات والكتيبات والنشرات على جميع مكاتب المطار والموظفين والعاملين المتعاملين مباشرة مع المسافرين خاصة القادمين من بؤرة الفيروس وذلك حرصا على سلامتهم وخوفا من اصابتهم بفيرس “الكورونا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما