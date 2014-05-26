الحجر الصحي يوزع كتيبات للوقاية من “الكورونا”

قام الحجر الصحي بمطار القاهرة بتوزيع مطبوعات وكتيبات ونشرات على المسافرين والقادمين والموظفين بالمطار للتعريف بفيروس الكورونا للتوعية بكيفية طرق الوقاية منه فيروس وتجنب الإصابة .

وقال الدكتور عماد الهاشمي مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة إن الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة قاما بتوزيع كتيبات ونشرات وبوسترات عن فيروس كورونا تتضمن التعريف به وكيفية الأصابع بالفيروس وطرق العدوى والوقاية من المرض، مشير الى انه تم توزيع المطبوعات والكتيبات والنشرات على جميع مكاتب المطار والموظفين والعاملين المتعاملين مباشرة مع المسافرين خاصة القادمين من السعودية بؤرة الفيروس وذلك حرصا على سلامتهم وخوفا من اصابتهم بفيرس “الكورونا”.