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مرصد حقوقى: العملية الانتخابية سارت على أحسن وجه

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مرصد حقوقى: العملية الانتخابية سارت على أحسن وجه مرصد حقوقى: العملية الانتخابية سارت على أحسن وجه

الانتخابات الرئاسية

قالت غرفة عمليات “مرصد مكافحة الاستغلال السياسى للطفل”، فى تقريرها الأول حول مراقبة الانتخابات الرئاسية،الاثنين ، “إن هناك مشاركة مكثفة من الناخبين الراغبين في المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، الذى يعتبر ثاني أكبر محطات خارطة المستقبل المصري”.

وأوضح التقرير ، أن العملية الانتخابية سارت على أحسن وجه منذ فتح الباب للتصويت في التاسعة صباحًا ، مشيرة إلى توافد الموطنين على مقارهم الانتخابية ، وانتظام فتح اللجان في موعدها وإن كانت بعض اللجان على مستوى الجمهورية قد شابها بعض المشكلات منهاإستمرار الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأكد التقرير ، على أن قوات الشرطة والجيش المكلفة بحماية العملية الانتخابية قامت بواجباتها في منع تفاقم الخلافات التي حدثت بين المواطنين، ومنع حدوث أي تجاوزات فيما يخص الدعاية الانتخابية وانضباط اللجان من الخارج.

يذكر أن مرصد مكافحة الاستغلال السياسي للطفل الذى يضم عددا من منظمات حقوق الإنسان، يراقب الانتخابات بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، والمجلس القومي للطفولة ، والأمومة وائتلاف ( الدفاع عن الطفل المصري) ، والجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الانسان.

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