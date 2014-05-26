صحيفة أمريكية: السيسي يختفي عن الجماهير للاحتفاظ بـ”هالة القداسة”

رجحت الكاتبة الصحفية لويزا لوفلوك اكتساح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت عملية التصويت بها اليوم.

وقالت لويزا لوفلوك – في تقرير نشرته صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم ـ إنه لم يسبق أن حظي مرشح رئاسي مصري على كل هذا الاحتفال الذي حظي به السيسي.

> ووصفت حملة السيسي الانتخابية بأنها غير تقليدية ، وعزت تحفظ السيسي في الظهور الجماهيري إلى محاولة الحفاظ على هالة القداسة التي أحاطت به ، بالإضافة إلى تقليص الفرص أمام المتربصين به من أنصار جماعة الإخوان.

ورأت الكاتبة أن الآلة الإعلامية عوضت قلة الظهور الجماهيري للسيسي ، بحيث ملأت صوره صفحات الجرائد وعمت اللافتات المؤيدة له الميادين في أنحاء البلاد.

ولفتت لويزا إلى أن مؤيدي السيسي يرونه منقذا للوطن وحاسما في قراراته وقائدا يستطيع إعادة النظام المفقود إلى الدولة.

وأضافت أن السيسي، حال فوزه بالرئاسة، في انتظار سيل من المشكلات على كافة الأصعدة ولا سيما الاقتصادية منها والسياسية بعد عقود من الانحدار في ظل الرئيس الأسبق حسني مبارك والثلاث سنوات التالية لسقوط نظامه.

ورصدت الكاتبة قول إحدى الناخبات المؤيدات للسيسي “هو الوحيد القادر على القيادة في اللحظة الراهنة ، فإذا فشل فشلت مصر”.