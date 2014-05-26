أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صحيفة أمريكية: السيسي يختفي عن الجماهير للاحتفاظ بـ”هالة القداسة”

Google+ Print
صحيفة أمريكية: السيسي يختفي عن الجماهير للاحتفاظ بـ”هالة القداسة” صحيفة أمريكية: السيسي يختفي عن الجماهير للاحتفاظ بـ”هالة القداسة”

عبدالفتاح

رجحت الكاتبة الصحفية لويزا لوفلوك اكتساح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت عملية التصويت بها اليوم.

وقالت لويزا لوفلوك – في تقرير نشرته صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم ـ إنه لم يسبق أن حظي مرشح رئاسي مصري على كل هذا الاحتفال الذي حظي به السيسي.
> ووصفت حملة السيسي الانتخابية بأنها غير تقليدية ، وعزت تحفظ السيسي في الظهور الجماهيري إلى محاولة الحفاظ على هالة القداسة التي أحاطت به ، بالإضافة إلى تقليص الفرص أمام المتربصين به من أنصار جماعة الإخوان.

ورأت الكاتبة أن الآلة الإعلامية عوضت قلة الظهور الجماهيري للسيسي ، بحيث ملأت صوره صفحات الجرائد وعمت اللافتات المؤيدة له الميادين في أنحاء البلاد.

ولفتت لويزا إلى أن مؤيدي السيسي يرونه منقذا للوطن وحاسما في قراراته وقائدا يستطيع إعادة النظام المفقود إلى الدولة.

وأضافت أن السيسي، حال فوزه بالرئاسة، في انتظار سيل من المشكلات على كافة الأصعدة ولا سيما الاقتصادية منها والسياسية بعد عقود من الانحدار في ظل الرئيس الأسبق حسني مبارك والثلاث سنوات التالية لسقوط نظامه.

ورصدت الكاتبة قول إحدى الناخبات المؤيدات للسيسي “هو الوحيد القادر على القيادة في اللحظة الراهنة ، فإذا فشل فشلت ”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري