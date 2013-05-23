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فيديو .. زيكا يروي كيف سجل هدفه البديع في الجيش

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فيديو .. زيكا يروي كيف سجل هدفه البديع في الجيش فيديو .. زيكا يروي كيف سجل هدفه البديع في الجيش

أجاب محمد زيكا لاعب المقاولون الذي سجل هدفا رائعا في مرمى طلائع الجيش كأحد أفضل أهداف الدوري المصري هذا الموسم على سؤاله حول كيفية تسجيل رائعته.

وقاد زيكا فريقه إلى الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-3 ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري في مباراة مثيرة يوم الأربعاء.

فقد خطف علي عفيفي لاعب المقاولون الكرة داخل منطقة جزاءه ومررها سريعا إلى زيكا الذي انطلق في نصف ملعب الجيش وراوغ مدافعين بطريقة رائعة، ووضع الكرة ساقطة في المرمى.

وقال زيكا في تصريحات تليفزيونية يوم الأربعاء: "عندما وصلت للكرة لمنطقة جزاء الجيش، فكرت في تسديدها لكني رأيت عماد السيد حارس الجيش يسد الزاوية".

وأضاف "فكرت للحظات فوجدت ثنائي دفاع الجيش يلهث خلفي فانتظرت بالكرة حتى أسهم اندفاعهما في خروجهما من اللعب، وعندما وجدت السيد خرج من مرماه كان الحل الوحيد هو وضع الكرة ساقطة من فوق رأسه".

زيكا البالغ من العمر 22 عاما يعد أحد منتجات قطاعات الناشئين بنادي المقاولون العرب.

شاهد الهدف البديع هنا

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