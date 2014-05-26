الإعدام لسعودي بتهمة «إثارة الشغب والاعتداء على الأمن»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكما بالإعدام على مواطن أدين بزعزعة الأمن وإطلاق النار على رجال أمن في «تاروت» بالمنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن القاضي أشار إلى ثبوت إدانة المدعى عليه بـ«الخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال إطلاقه النار على دورية أمنية» ببلدة «تاروت».

كما أدين بتهمة «إيواء مطلوب للجهات الأمنية، والتستر على مثيري شغب وتعلمه من أحد المعتقلين كيفية تفجير إسطوانات الغاز، وشرائه 3 مسدسات و45 طلقة حية وبيعه أحد تلك المسدسات».

ويعد هذا الحكم ابتدائيا يحق للمتهم الاعتراض عليه في محكمة الاستئناف، خلال 30 يوما من صدوره.

وتتبع جزيرة «تاروت» إداريا لمنطقة القطيف، ذات الأغلبية الشيعية، التي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، خلال 2012.