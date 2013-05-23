وزير الكهرباء لمحافظ الشرقية: إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائى خلال أيام



> أجرى المستشار حسن النجار محافظ الشرقيه لليوم الثانى على التوالى اتصالا هاتفيا بالمهندس احمد إمام وزير الكهرباء والطاقة لمناقشة ظاهرة تكرار انقطاع التيار الكهربائى باستمرار بقرى ومدن المحافظة ،حيث يمثل أزمة لدى المواطنين خاصة أثناء فترة الامتحانات الحالية وأفاد وزير الكهرباء بأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر سوف يتم التغلب عليها فى خلال عدة أيام.

فيما استقبل المحافظ المهندس” محمد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة بالإسماعيلية بديوان عام المحافظة لنفس الغرض ، وتناول اللقاء مناقشة مقومات ومشاكل استكمال مشروعات الكهرباء وإنشاء لوحات توزيع جديدة لتحسين الخدمة .

وطالب محافظ الشرقية بضرورة وضع خطة واضحة المعالم حول ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى وموافاة المحافظ بها أول بأول لتوعية المواطنين من خلال أجهزة الإدارة المحلية والوحدات القروية بصفة يومية , كما شرح المهندس محمد أحمد رئيس شركة كهرباء القناة الوضع بشفافية ووضوح تفاديا للشائعات ، حتى نتمكن جميعا من معالجة أزمة الكهرباء حيث يتم تخفيف الاحمال بنحو 5 ألاف ميجاوات للحفاظ على شبكة كهرباء مصر من الانهيار .

وناقش المشار حسن النجار محافظ الشرقية خلال الاجتماع المطول الذى استمر لمدة ساعتين مع رئيس شركة كهرباء القناة ظاهرة رد الشئ لأصلة مع الشركة وتنفيذها لكل حالة على حدى مع الوضع في الاعتبار سرعة تنفيذ الاعمال لتخفيف العبأ عن كاهل المواطنين وسهولة المرور والانتقال في طرق ممهدة وبحالة جيدة.

كما استمع محافظ الشرقية لمطالب شركة كهرباء القناة لتوفير قطعة أرض لإنشاء لوحات توزيع جديدة لتحسين الكهرباء بمنطقة طريق الغشام بمدية الزقازيق ، بالإضافة إلى توفير أماكن بمنطقة قصاصين الازهار بأولاد كفر صقر لإقامة لوحة توزيع مع مراعاة عدم المبالغة فى مساحات الاراضى المطلوبة.

وقد ناقش محافظ الشرقية مع رئيس شركة الكهرباء إمكانية تعميم تجربة وحدات التحكم الالكترونية في انارة الشوارع بحى أول وثان الزقازيق والتى تم البدء بها مؤخرا بالزقازيق ، وصرح المهندس محمد السيد رئيس الشركة بأن الشركة مستعدة لتوفير وحدات التحكم الالكترونية مجانا للشرقية لتعميم التجربة بهدف التحكم في إنارة الطرق العامة والشوارع لتوفير الكهرباء

وكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس التفاوض مع المواطنين لاستكمال انشاء لوحة التغذية خروج من لوحة عبد الحميد عمر لتغذية منطقة بحر البقر ، وصرح بأنه تم تخصيص 90 مليون جنية للمحافظة لتنفيذ عمليات الاحلال والتجديد لشبكات الكهرباء ، مع انشاء لوحات توزيع جديدة وكذلك حل كافة المشاكل والنزاعات حول الاراضى الازمة لإقامة لوحات تغذية بالمحافظة .