أمن السويس يضبط 235 هارب من احكام قضائية

تلقى العميد عبد الطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالسويس اخطارا من العقيد خالد العزب رئيس المباحث نجاح حملة تمكن خلالها الرائد أحمد هدية مدير أدارة تنفيذ الأحكام من ضبط ضبط 235 هارب من احكام قضائية ” 3 جنايات – 138 حبس جزئى – 42 حبس مستأنف – 49 مخالفات – 3 غرامات ” .

كما تم ضبط 10 ألف و 200 لتر بنزين وسولار مدعم قبل تهريبها بسيارتان بطريق السويس القاهرة والاسماعيلية ، كما تم ضبط 664 مخالفة مرورية متنوعة .

تم اخطار اللواء طارق نصار مدير أمن السويس بنجاح الحملة وجارى تحرير محاضر بالواقعة ابلاغ النيابة لتولى التحقيقات .