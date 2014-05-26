محافظ أسيوط يتابع العملية الانتخابية..ويدعو المواطنين للنزول للتصويت

تابع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط سير عملية الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة العملية والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها.

وأوضج المحافظ أن الغرفة متصلة بـ 11 غرفة عمليات فرعية في المراكز وعدد كبير من المديريات الخدمية ،مشيراً إلى أن الانتخابات تسير فى هدوء تام ولم نتلقى أى شكاوى حتى الآن.

وأكد حماد أن تلك المتابعة تأتى في إطار حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين عند الانتخاب والتعامل مع أية مشاكل ،قد تواجه سير العملية الانتخابية وستكون الغرفة في انعقاد دائم حتى انتهاء عملية الانتخابات وإعلان النتيجة.