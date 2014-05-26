أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ أسيوط يتابع العملية الانتخابية..ويدعو المواطنين للنزول للتصويت

Google+ Print
محافظ أسيوط يتابع العملية الانتخابية..ويدعو المواطنين للنزول للتصويت محافظ أسيوط يتابع العملية الانتخابية..ويدعو المواطنين للنزول للتصويت

تابع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط سير عملية الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة العملية والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها.

وأوضج المحافظ أن الغرفة متصلة بـ 11 غرفة عمليات فرعية في المراكز وعدد كبير من المديريات الخدمية ،مشيراً إلى أن الانتخابات تسير فى هدوء تام ولم نتلقى أى شكاوى حتى الآن.

وأكد حماد أن تلك المتابعة تأتى في إطار حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين عند الانتخاب والتعامل مع أية مشاكل ،قد تواجه سير العملية الانتخابية وستكون الغرفة في انعقاد دائم حتى انتهاء عملية الانتخابات وإعلان النتيجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا