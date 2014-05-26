ضبط طالب متهم بإرهاب الناخبين بالشماريخ بالمنيا

ألقت سلطات الأمن بالمنيا القبض علي “محمد محمد معروف – 17 سنة – طالب” ومقيم بقرية إطسا التابعة لدائرة مركز سمالوط شمال المحافظة، ونجل أحد أعضاء جماعة الإخوان، ووالده محبوس علي ذمة قضايا العنف، وذلك لقيامه بإلقاء شمروخ ناري أمام المعهد الديني الأزهري، بمقر اللجنتين 5 و 6، بهدف إثارة الذعر ومنع الناخبين من التصويت، وتم ضبط المذكور وحُرر محضر بالواقعة.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.