شكاوى وبكاء لعدم وجود أسماء الوافدين في لجان انتخابية بالغردقة

أعلن المستشار محمد أبوالمجد عيسى، نائب رئيس اللجنة الانتخابية العامة بمحافظة البحر الأحمر، تلقي اللجنة عشرات الشكاوى والبلاغات من الوافدين بلجان انتخابات مدينة الغردقة الذين سبق تسجيلهم بمكاتب الشهر العقاري رغبتهم في التصويت بلجان الوافدين.

وأشار في تصريحات صحفية، الإثنين، أول أيام التصويت في انتخابات الرئاسة، إلى أن الشكاوى تتمثل في عدم وجود أسمائهم في كشوف لجان الوافدين، بالرغم من وجود إيصالات معهم تثبت قيامهم بالتسجيل من قبل في المواعيد التي حددتها اللجنة، وهو الأمر الذي حرمهم من التصويت.

وأكد «عيسى» إخطار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالقاهرة بهذه الشكاوى والبلاغات، فيما شهدت لجان الوافدين حالات بكاء لعدد من السيدات لعدم وجود أسمائهن بكشوف الوافدين.