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استمرار توافد الناخبين بلجان بولاق الدكرور وسط الزغاريد و"بشرة خير"

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استمرار توافد الناخبين بلجان بولاق الدكرور وسط الزغاريد و"بشرة خير" استمرار توافد الناخبين بلجان بولاق الدكرور وسط الزغاريد و"بشرة خير"

استمر توافد الناخبين على لجان منطقة بولاق الدكرور للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وسط سيولة ويسر فى عملية التصويت، حتى فترة ما بعد الظهيرة.

وتشهد لجان مركز صحة الأسرة ومدرسة الإمام البوصيرى بزنين ومعهدى عبد العزيز العلى الابتدائى والإعدادى ومدرسة السلام وجمال عبد الناصر ومصطفى كامل، إقبالا من الناخبين خاصة النساء وكبار السن رغم ارتفاع درجة الحرار.

وتواصل سيدات بولاق الدكرور الاحتفال بالانتخابات الرئاسية ودعم المشير عبد الفتاح السيسى من خلال إطلاق الزغاريد ورفع أعلام وصور المشير وتشغيل أغنية تسلم الأيادى وبشرة خير.

فيما تواصل الطائرات الهليكوبتر التحليق فى سماء لجان بولاق الدكرور ضمن عملية تأمين الانتخابات، وكانت لجان بولاق الدكرور قد شهدت منذ الصباح الباكر إقبالا مكثفا من المواطنين خاصة النساء للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية من قوات الجيش والشرطة.

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