أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مختل عقليًا يقتل والدته بأسيوط

Google+ Print
مختل عقليًا يقتل والدته بأسيوط مختل عقليًا يقتل والدته بأسيوط

ارشيفية

تلقى اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز ساحل سليم يفيد ورود بلاغاً من المستشفى المركزى يفيد وصول ” سماح . أ . ح ” , 41 عاماً ، ربة منزل ، مقيمه بقرية الرويجات، جثة هامدة أثر إصابتها بجرح قطعى بالرقبة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتابع نصر: وبالإنتقال و سؤال زوجها ” احمد . ت . ح . ح ” ، 58 عاماً ، صراف بمأمورية الضرائب العقارية بساحل سليم اتهم نجله ” خالد ” ، 22 عاماً ، فلاح بإحداث إصابة والدته التى أودت بحياتها بسلاح أبيض ” سكين ” كان بحوزته.

و أضاف نصر، إن المتهم  يعانى من مرض نفسى و سابقة حجزه بمستشفى الصحة النفسية بأسيوط، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور و بمواجهته اعترف إرتكابه الواقعة و أرشد عن الأداة المستخدمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الوقعة، و جارى تحرير المحضر اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا