مختل عقليًا يقتل والدته بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز ساحل سليم يفيد ورود بلاغاً من المستشفى المركزى يفيد وصول ” سماح . أ . ح ” , 41 عاماً ، ربة منزل ، مقيمه بقرية الرويجات، جثة هامدة أثر إصابتها بجرح قطعى بالرقبة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتابع نصر: وبالإنتقال و سؤال زوجها ” احمد . ت . ح . ح ” ، 58 عاماً ، صراف بمأمورية الضرائب العقارية بساحل سليم اتهم نجله ” خالد ” ، 22 عاماً ، فلاح بإحداث إصابة والدته التى أودت بحياتها بسلاح أبيض ” سكين ” كان بحوزته.

و أضاف نصر، إن المتهم يعانى من مرض نفسى و سابقة حجزه بمستشفى الصحة النفسية بأسيوط، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور و بمواجهته اعترف إرتكابه الواقعة و أرشد عن الأداة المستخدمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الوقعة، و جارى تحرير المحضر اللازم.