محلب يتوجه لكرداسة بعد محاولات الإخوان تعطيل الانتخابات

توجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة كرداسة، لتفقد اللجان الانتخابية بعد محاولات أعضاء الإخوان تعطيل الانتخابات الرئاسية، والهجوم على إحدى اللجان الفرعية وقطع كوبري كرداسة، لإعاقة وصول الناخبين إلى لجان الانتخاب.

وقال المستشار محمد المصري، رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة “بني مجدول” بكرداسة، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة التحرير اليوم الإثنين، إن عددا من المتظاهرين تجمعوا أمام اللجنة منذ الساعة التاسعة والنصف، ومع تزايد أعدادهم ، بدأوا في إلقاء الحجارة، ومنع الناخبين من دخول اللجنة، وعن إجراءات الأمن أمام اللجان.

وأوضح المصري، إن التواجد الأمني كان داخل اللجنة فقط وتمثل في عدد من رجال الشرطة، ونفى أي تواجد لقوات الجيش أو الشرطة لتأمين اللجان من الخارج، على اعتبار أنها منطقة نائية، مضيفًا أنه تم الاتصال برئيس اللجنة العامة ، وتم إرسال قوات التدخل السريع وفض تجمعات الإخوان.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.