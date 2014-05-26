إنتر مهتم بضم لاميلا

أ ش أ - أكد إيريك ثوهير رئيس انتر ميلان، أن ناديه مهتم بضم ايريك لاميلا لاعب توتنام الإنجليزي.

وكان اللاعب الارجنتينى الدولى الذى يبلغ من العمر 22 عاما قد انضم الى السبيرز الصيف الماضى مقابل 30 مليون جنيه استرلينى قادما من روما، ولم يثبت جدارته حيث لم يتمكن الا من احراز هدف واحد فقط فى 17 مباراة شارك فيها مع الفريق الموسم الماضى .

وقال رجل الاعمال الاندونيسى ثوهير " لمدرب والتر ماتسارى معجب بالفعل بلاميلا ويرغب فى ضمه الى الفريق غير ان كل شئ سيتوقف على المفاوضات معه فضلا عن الاوضاع فى سوق الانتقلات بوجه عام."

ثم اضاف " فنحن مهتمون على سبيل المثال ايضا بضم لاعبين اخرين امثال ادين دزيكو والفارو موراتا ولكن اذا كان ناديا هذين اللاعبين لا يرغبان فى بيعهما فإنه لن يسعنا عمل اى شئ حيال ذلك."

وأتم "نأمل على اية حال فى ان نعلن فى غضون الاسبوعين المقبلين عن ضم احد هؤلاء النجم الكبار الى الفريق."