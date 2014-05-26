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تقارير .. روما: بن عطية = 40 مليون يورو

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تقارير .. روما: بن عطية = 40 مليون يورو تقارير .. روما: بن عطية = 40 مليون يورو

أفادت تقارير صحفية بأن مسؤولي روما بدأوا المفاوضات مع نجمهم المغربى المهدى بن عطية لبحث مصيره مع نادي العاصمة الإيطالية.

وتؤكد التقارير أن روما لن يوافق على بيع اللاعب بأقل من 40 مليون يورو.

وكان بن عطية الذى يبلغ من العمر 27 عاما قد تألق بشدة مع نادى ذئاب العاصمة منذ انضم اليه فى الصيف الماضى حيث لفت انتباه العديد من الاندية الاوروبية الكبيرة.

وذكرت صحيفة ايل تيمبو الايطالية ان وكيل اللاعب التقى مؤخرا مع مسئولين فى روما لبحث مستقبله مع النادى حيث ذكر المسئولون انهم لا يرغبون فى بيعه غير انهم لم يوافقوا فى الوقت ذاته على مطلبه الداعى الى تمديد فترة عقده حتى عام 2019 ولكن بضعف اجره الحالي.

وقالت الصحيفة ان مصادر فى روما اوضحت ان ادارة النادى لن توافق على بيعه بأقل من 40 مليون يورو وهو الامر الذى سيحقق ربحا كبيرا لروما بعد ان دفع فيه 14 مليون يورو لشرائه من اودينيزى الصيف الماضي.

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