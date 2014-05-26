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ليفربول وأرسنال يتطلعان لضم بالوتيلي

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ليفربول وأرسنال يتطلعان لضم بالوتيلي ليفربول وأرسنال يتطلعان لضم بالوتيلي

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية عودة ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان إلى الدوري الإنجليزي عبر أرسنال أو ليفربول خلال الصيف المقبل.

ويبدو أن بالوتيلي صاحب الـ23 عاما فاض به الكيل من الهجمات العنصرية المتكررة التى يتعرض لها فى ايطاليا مما دفعه الى التفكير فى ان يرحل الى انجلترا.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية ان ارسنال يجرى مفاوضات حاليا بالفعل مع كريم بنزيما لاعب ريال مدريد غير انه من المحتمل ان يتقدم بعرض الى بالوتيلى فى حالة عدم اتمام الصفقة مع بنزيما.

ومن ناحية اخرى ، سيسعى ليفربول الى ضم اللاعب الايطالى الشاب فى حالة ما اذا انتقل نجم الفريق لويس سواريز الى ريال مدريد او برشلونة بعد كأس العالم.

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