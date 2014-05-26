ريوس أفضل لاعب ونوير أفضل حارس في الدوري الألماني

اختير لاعب خط وسط بروسيا دورتموند الألماني ماركوس ريوس، أفضل لاعب بالدوري الالماني للموسم المنصرم فيما اختير حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير، كأفضل حارس مرمى.

وحصل ريوس على 45.6% من نسبة الأصوات في الإستفتاء التقليدي التي تجريه مجلة "كيكر" فيما تلاه زميله روبرت ليفاندوفسكي بحصوله على 17.7% من نسبة إجمالي الأصوات.

وحصل الهولندي آريين روبين لاعب بايرن ميونخ حامل لقب الدوري، على 7.9%، يليه الإسباني تياجو الكانتارا بحصوله على 4.7% ثم قائد المنتخب الألماني فيليب لام 4.2%.

وعلى مستوى الحراس، حصل نوير على 27.5% يليه بيرند لينو حارس باير ليفيركوزين بواقع 22.5% ، ومارك اندريه شتيجن الذي انتقل من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ لصفوف العملاق الكتالوني برشلونة بـ12.4%.