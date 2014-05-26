«جبهة النصرة» تتبنى تفجير السيارتين المفخختين في حمص

تبنت «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم «القاعدة» في سوريا، الإثنين، التفجير المزدوج بسيارتين مفخختين، الذي استهدف، الأحد، مدينة حمص، وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 30 على الأقل، وفق حصيلة رسمية.

وقالت «الجبهة»، في بيان نشر على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «لقد منّ الله على عباده المجاهدين من جبهة النصرة في حمص العدية يوم 25/5/2014، باختراق كبير لمعاقل شبيحة النظام النصيري رغم القيود الكثيرة والتشديد الأمني ونقاط التفتيش والحواجز العديدة».

وأوضح البيان أنه «تم ركن السيارة الأولى في شارع الستين في حي الزهراء، شرق المدينة، قرب خزان المياه، وركن السيارة الثانية عند تحويلة مصياف قرب مصفاة حمص إلى الغرب من التفجير الأول ومن ثم تفجيرهما في نفس الوقت لتحقيق أكبر عدد من القتلى».

وأضاف أنه خلال تجمع الناس في المكانين «من أجل عمليات الإنقاذ وإسعاف الجرحى جاءتهم ضربات صواريخ (جراد) بنفس مكان التفجير لتوقع أكبر نكاية ممكنة في صفوفهم وليذوقوا شيئًا يسيرًا مما أذاقوه لأهلنا».

وأفاد محافظ حمص، طلال البرازي، الإثنين، أن حصيلة التفجير في حي الزهراء ارتفعت إلى 12 قتيلا و23 جريحا غادرت غالبيتهم المستشفى.

كما أصيب سبعة أشخاص في التفجير الثاني. وكان المحافظ أفاد، الأحد، عن مقتل 10 أشخاص.