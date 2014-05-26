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محمد بن راشد يصدر قانوناً معدلا لقانون الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

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محمد بن راشد يصدر قانوناً معدلا لقانون الشؤون الإسلامية والعمل الخيري محمد بن راشد يصدر قانوناً معدلا لقانون الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2014 المعدل للقانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أناط بموجبه شؤون الأوقاف في إمارة دبي إلى الدائرة.


> وتضمن القانون تعديل اسم الدائرة إلى "دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل الخيري" وأورد تفصيلا ضمن اختصاصات الدائرة العناية بالأوقاف والمحافظة عليها والعمل على إحصائها وحفظ مستندات إنشائها وتسجيلها لدى الجهات المختصة وفقا للقوانين النافذة علاوة على إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من قبل الدائرة أو التي لم يشترط الواقف النظارة عليها أو انقطع فيها شرط النظارة.


> كما تشمل اختصاصات الدائرة تقديم النصح والمشورة لناظري الأوقاف الدرية وإدارة هذه الأوقاف متى ت

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