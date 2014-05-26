احتجاجات نسائية ضخمة بنيجيريا ضد “بوكو حرام”والمطالبة بتحرير التلميذات المختطفات

شهدت العاصمة النيجيرية “أبوجا” ومدن نيجيرية أخري اليوم الإثنين مسيرات واحتجاجات نسائية ضخمة للمطالبة بالإفراج عن نحو 230 فتاة تم أختطافهن منتصف شهرابريل الماضي من داخل مدرسة ببلدة “شيبوك” بولاية “بورنو” شمال شرق البلاد علي يد أشخاص يعتقد انهم أعضاء في جماعة بوكو حرام المتشددة.

وقد شارك في المسيرات نساء من مختلف اطياف الشعب النيجيري بالإضافة الي عدد من المسئولين، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتدخل لأنقاذ الفتيات وعودتهن سالمات الي اسرهن.

وقد اعتاد مسلحو بوكو حرام خلال الأعوام الماضية الإعتداء علي المدارس والطلاب وقاموا باحراق العديد من المدراس وقتلوا واصابوا مئات الطلاب علي خلفية اعتقاد الجماعة بان التعليم، وخاصة في المدارس التي تستخدم اللغة الإنجليزية، حرام.

وأظهر العديد من دول العالم ومنظمات وهيئات دولية ،مثل الأمم المتحدة والأزهر ومنظمة التعاون الإسلإمي واليونسيف، مؤخرا تعاطفا غير مسبوق مع الحكومة النيجيرية بعد اختطاف الفتيات.

وقد تمثل هذا التعاطف في أعلان الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وبريطانيا ودول أخري استعدادها لمساعدة السلطات النيجيرية في البحث عن الفتيات المختطفات اللاتي لم يعرف مصريهن حتي الآن بسبب نقلهن الي الغابات المجاورة الي الكاميرون ، والأنباء التي أفادت بان الخاطفين نقلوا بعضهن الي دول مجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

أ ش أ