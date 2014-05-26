فهمي يؤكد لهيفاء أبو غزالة التزام مؤسسات الدولة المصرية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة

صرح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية بأن نبيل فهمي وزير الخارجية استعرض مع الدكتورة هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر وأمين عام مساعد الجامعة العربية لشئون الإعلام خلال استقباله لها اليوم الاستعدادات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتحضير للانتخابات الرئاسية .

وأعرب فهمى خلال اللقاء عن التزام مؤسسات الدولة المصرية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة المصريين في ظل دستور جديد أقره الشعب المصري بأغلبية ساحقة في الاستفتاء الذي تم تنظيمه في شهر يناير الماضي، ومؤكداً على التزام وزارة الخارجية بتقديم كافة الدعم والعون لتسهيل مهمة بعثات الإشراف على الانتخابات من المنظمات الإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية شدد على اهتمام مصر البالغ بتواجد الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بوصفها حدث هام في تاريخ مصر المعاصر.

أشارت الأمين العام المساعد للجامعة العربية إلى أن الجامعة العربية تشارك بوفد مكون من مائة متابع من الأمانة العامة للجامعة، يمثل ثمانية عشر جنسية عربية، مضيفة أنهم تلقوا التدريب اللازم وتم نشرهم فى مناطق مختلفة من الجمهورية.

وذكرت انها شاركت فى متابعة الاستفتاء على الدستور ، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية لبداية عملية الانتخابات الرئاسية صباح اليوم تشير إلى أنه تتم فى هدوء ونظام وفى ظل تواجد أمنى محكم وأقبال كبير من الناخبين.

وأعربت الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن دعم الجامعة العربية الكامل لخريطة الطريق والثقة في قدرة مصر على اجتياز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وبناء نظام ديمقراطي حقيقي يحقق تطلعات الشعب المصري.

الجدير بالذكر أن الوزير فهمي قد التقي يوم 25 مايو بكل من “محمد الأمين ولد أكيك” رئيس بعثة الإتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر رئيس وزراء موريتانيا الأسبق والوفد المرافق له، فضلاً عن استقباله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية النائب ماريو ديفيد وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي جهاز التمثيل الخارجي بالإضافة إلي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. كما استقبل نائب الوزير رؤساء وأعضاء بعثات الكوميسا والساحل والصحراء والفرانكفونية المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية.

أ ش أ