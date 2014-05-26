لجنة الانتخابات: لم نرصد أي نسب خاصة بأعداد من قاموا بالتصويت حتى الآن

نفى المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من صدور بيان من اللجنة يؤكد أن عدد الناخبين تجاوز 3 ملايين ناخب حتى الساعة 11 صباحا.

وأكد شبل، فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الاثنين، أن اللجان الانتخابية تشهد إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لفتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وإن هذه الأعداد ستتخطى 3 ملايين ناخب ولكن لا توجد إحصائية رسمية حتى الآن لأن العديد من القضاة لا يستطيعون عمل الإحصائية فى ظل هذا الإقبال المتزايد عليهم.

فيما كانت حملة حمدين صباحي قد أكدت على لسان متحدثا الرسمي السفير معصوم مرزوق بمؤتمر صحفي أن أعداد المصوتين وصلت إلى 3 مليون حتى الآن.