رئيس الحكومة الليبية الجديد: حكومتي ستكون لكل الليبيين

أعلن رئيس الحكومة الليبية الموقتة، أحمد معيتيق، أن حكومته ستكون لكل الليبيين، وستسعى إلي نبذ الفرقة والخلاف وجمع الصف والدعوة إلي حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحد ولا يستبعد فيه ليبي واحد ويتناول فيه جميع المواضيع التي تهم الليبيين وتجمع الصف وتوحد الكلمة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

ودعا معيتيق، في كلمة له وجهها اليوم الأثنين عبر قناة “ليبيا الوطنية”، الشعب الليبي كافة، خصوصًا الشباب إلى أن يصطفوا معا في خط واحد لبناء الدولة ومؤسساتها.

وقال معيتيق “إن معركة البناء تحتاج إلي نفوس صافية وتضحيات جمة لا تقل عن تلك البسالة التي شهدتها تلك الأشهر الطوال قبل ثلاث سنوات”، على حد قوله.

وتابع قائلا”لن نقبل بالإرهاب ولن نسمح للإرهابيين بزعزعة الأمن واستقرار البلد، ولن نقبل بترويع الآمنين”، موضحًا أنه مع الحراك الشعبي السلمي والمطالب المشروعة كافة وبناء مؤسستي الشرطة والجيش ودعم تلك المطالب والسعي إلى تحقيقها ورفض أن يوظِّف أي طرف من هذه المطالب لخدمة مصالح غير شرعية.

وحذر معيتيق في كلمته من الأصوات التي تدعو إلى الفرقة وشق الصف، ونبه إلى ما يبث من مغالطات وأخبار غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.