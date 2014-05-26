إيبار يصعد إلى الليجا لأول مرة في تاريخه

إفي - تأهل فريق إيبار لدوري الدرجة الأولى في إسبانيا (الليجا) للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه اليوم على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد في الجولة 40 من دوري الدرجة الثانية.

وحجز إيبار مقعدا له وسط كبار الليجا في الموسم المقبل بعد أن اعتلى ترتيب الدرجة الثانية بـ67 نقطة قبل جولتين على ختام المسابقة، مستفيدا من تعثر لاس بالماس وريال مورسيا صاحبي المركزين الخامس والسادس، وفي جعبتهما 60 نقطة.

أما المتصدر السابق ديبورتيفو لاكورونيا فخسر في نفس الجولة على ملعب نومانسيا في نفس التوقيت بهدفين لواحد، ليتجمد رصيده عند 66 نقطة ويتراجع للوصافة.

وتأجل بذلك تأهل الديبور لليجا الى الجولة المقبلة، حيث يكفيه التعادل على ملعبه رياثور امام خائن الأحد المقبل.