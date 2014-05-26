ألونسو: أنا مدريدي بالتبني

إفي - أكد لاعب الوسط الدولي الإسباني شابي ألونسو أن فريقه ريال مدريد يشهد يجيد التعامل "مع النزعات الفردية"، مبينا أنه يشعر بـ"الفخر بالنادي" رغم أنه "مدريدي بالتبني"، ذلك لأن "الروح المدريدية تستأثر بك وتجذبك، وكلما تعرفت على ريال مدريد أكثر كلما أدركت كم الجاذبية التي تكمن فيه".

وأوضح: "ليس ثمة استعراضات في غرف خلع الملابس كما يبدو، هناك روابط وعلاقات طيبة بين الجميع. يتم التعامل مع النزعات الفردية بشكل جيد"، خلال مقابلة ستبثها قناة (كانال بلوس) في التاسع من يونيو المقبل.

واعترف ألونسو بأنه ليس "مدريدي النشأة بل بالتبني"، وأن كافة أفراد أسرته أعضاء في نادي ريال سوسييداد، لكنه على أي حال يشعر بالفخر لكونه جزءا من بطل أوروبا العريق.

أما فيما يتعلق بمدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو فأبرز: "كان لديه ثقة كبيرة في نفسه واللاعبين، أعتقد أنه قام بعمل جيد. في العامين الأولين لم يكن هناك شيء اسمه مع (مو) أو ضد (مو)، لكن في الموسم الأخير كان الأمر مختلفا. كانت هناك الكثير من المشكلات والخلافات الفردية التي أثرت على شكل أداء الفريق. الأثر كان سلبيا على الجميع".

وتوج "مو" مع الفريق الملكي بالدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي، قبل أن يعود الى تشيلسي الإنجليزي، بينما ترك مهمة تدريب الريال للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي فاز باللقب العاشر أوروبيا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في لشبونة 4-1.