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مقتل مواطن مصري مجهول الهوية في ليبيا.. و"الوطن" تنشر صورته

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مقتل مواطن مصري مجهول الهوية في ليبيا.. و"الوطن" تنشر صورته مقتل مواطن مصري مجهول الهوية في ليبيا.. و"الوطن" تنشر صورته

كتب : رشوان وأحمد حفني الخميس 23-05-2013 00:16

كشف كرم الزرقا، أمين حزب الجبهة الديمقراطية بدمنهور، عن مصرع مواطن مصري مجهول الهوية فى ليبيا، مشيرا إلى أن جثته موجودة حاليا فى مشرحة مستشفى مدينة "الزاوية" الليبية.

وقال الزرقا لـ"الوطن"، إن نورا أبوالمكارم، مهندسة بمكتب استشاري مقيمة في ليبيا مع أسرتها، وهي من مدينة دمنهور وكانت عضوة بحزب الجبهة الديمقراطية، قالت له إن إحدى الممرضات بالمستشفى الليبي صورت جثة المواطن المصري، حتى يتم نشر صورته في ليتعرف أهله، وأضافت لها بأنه من المرجح أن تكون عصابة مسلحة وراء مقتله، وواقعة القتل حدثت يوم الأحد 19 مايو الجاري.

و"الوطن" تنشر صورة جثة القتيل، الموجودة حاليًا في مشرحة مستشفى مدينة "الزاوية "الليبية.

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