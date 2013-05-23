الإفراج عن المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة السلفي المتطرف بتونس

كتب : أ ف ب الخميس 23-05-2013 00:21

أفرج اليوم بعد ساعات من الاستجواب لدى قاضي التحقيق، عن المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة التونسي السلفي المتطرف الموالي لتنظيم القاعدة سيف الدين الرايس الذي كان تم توقيفه الاحد، بحسب ما اعلن التنظيم السلفي اليوم.

وأعلن التنظيم على صفحته على فيس بوك "الحمد لله تم الإفراج عن أخينا سيف الدين الرايس".

وأوضح محاميه انور اولاد علي انه لا يزال متهما ببث اخبار زائفة والحث على ارتكاب العنف، بسبب تصريحات في مؤتمر صحفي منتصف مايو.

ويتعين على الرايس أن يمثل مجددا أمام قاضي التحقيق الجمعة، بحسب المحامي.