الأهلي ينفي استهدافه مدرب الترجي

نفى علاء عبد الصادق المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد عن وجود مفاوضات مع الفرنسي سباستيان ديساير المدير الفني للترجي التونسي.

وقال عبد الصادق لموقع ناديه الرسمي "لم يلتقي أحد من مسؤولي الأهلي بديساير، وتصريحات وكيل أعماله بشان وجود مفاوضات معه لا أساس لها من الصحة."

ديساير تولى تدريب الترجي التونسي في أعقاب قرار إدارة بطل تونس إقالة المدرب السابق رود كرول.

وأكد عبد الصادق إلى أن الجميع داخل الأهلي حاليا مهتمين بالتركيز مع الفريق وتهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفنى واللاعبين للمنافسة على بطولتي الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية.